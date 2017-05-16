Принимая лимит в 50 поездок, знали, что 40% самарцев в них не укладывались
16 мая 2017 12:22
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«Как стало известно из представленных наконец самарским Минтрансом в облсуд в заседание по иску самарского инвалида Александра Томина данных по поездкам льготников в 2016 году на момент принятия губернатором решения о введении лимита в 50 поездок чиновники не могли не осознавать, что около 40% самарцев не укладываются в эти параметры. Пожалуй, это все, что нужно знать о том, как глубоко прорабатывалась "новая система адресной социальной поддержки", реализуемая в Самарской области и насколько ответственна власть за принимаемые решения» - сообщает blog-matveev.livejournal.com.
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