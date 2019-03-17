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Новости /  Экономика /  Транспорт  

При расчете ОСАГО мощность автомобиля не будут учитывать с осени 2020 года

17 марта 2019 20:11
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ЦБ, Минфин РФ и страховщики постепенно меняют систему расчета стоимости ОСАГО.
Стало известно о сроках реализации идеи исключения из расчета стоимости ОСАГО мощности автомобиля. Если раньше срок вступления в силу данного пункта был не раньше начала 2021 года, то теперь появилась информация о более раннем сроке – осени 2020 года, передает samarskie-voditeli.ru со ссылкой на kolesa.ru.

Напомним, ЦБ, Минфин РФ и страховщики постепенно меняют систему расчета стоимости ОСАГО. Первый этап реформы состоялся 9 января этого года. Тогда был расширен тарифный коридор на 20% в обе стороны. Также изменился расчет по коэффициентам возраста и стажа (КВС). Вместо четырех градаций используется 58. В результате стоимость рассчитывается более индивидуально.

Следующий этап реформы – изменение коэффициента бонус-малус. Его будут присваивать автомобилистам один раз в год и за этот период он пересчитываться не будет. Присваивание коэффициента бонус-малус будет производиться 1 апреля.

Следующий этап реформы предполагает увеличение лимита выплат за вред жизни и здоровью по ОСАГО. Он должен вырасти с 500 тысяч рублей до 2 млн рублей. Но пока страховщики с данным предложением не согласны и угрожают повышением тарифов.

1 января 2020 года планируется убрать из схемы расчета территориальный коэффициент, а 1 октября 2020 года убрать коэффициент мощности двигателя автомобиля. Ранее планировалось сделать это только в 2021 году.

Эти коэффициенты заменят другими, более индивидуальными. Так, может учитываться количество штрафов за нарушение ПДД. Но когда это будет внедрено, пока неизвестно. Данную идею обсуждают уже давно, но в МВД высказались против: получается, что водителей будут два раза наказывать выплатами – сначала за штрафы, а затем за более дорогое ОСАГО. 
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