После проведенной ревизии работы автобусов на маршруте № 47 задействован дополнительный подвижной состав

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Напомним, 47-й маршрут достаточно протяженный – он пролегает от Хлебной площади до завода «Экран», что составляет 21, 7 км. Выезд первого автобуса в рейс в режиме выходного дня – 05:22, в рабочие дни – еще раньше – в 04.37; заезд контрольной машины в выходные – 22:45, в будние дни – в 22:55, что по оценкам специалистов профильного департамента является оптимальным.В ходе проверки, которая проводилась в вечерние часы «пик» установлено, что наполняемость автобусов средняя (3 балла по 5-балльной шкале). Интервал движения не превышает 15-20 минут и соответствует заявленному графику. В субботу на линию были выпущены 15 машин (нормативное количество на данном маршруте в режиме выходного дня).Большинство горожан высказывают положительные отзывы относительно пассажироперевозок по маршруту № 47. При этом проверяющими были зафиксированы и некоторые замечания – они уже доведены до перевозчика (ООО «Самара Авто Газ»).В частности, пассажиры высказали пожелание, чтобы автобусы вышеуказанного маршрута ходили чаще. После проведенных контрольных мероприятий совместно с перевозчиком было принято решение о дополнительном выделении подвижного состава. И по состоянию на сегодняшний день задействовано уже 27 автобусов, что на 2 единицы больше, нежели ранее в рабочие дни. Обслуживание пассажиров осуществляется в основном с использованием машин марки ЛИАЗ.Также перевозчику указано на необходимость более тщательно следить за чистотой в салонах автобусов в течение дня.В дальнейшем контроль за исполнением поставленных задач продолжится. Ревизия работы автобусных маршрутов по-прежнему организуется в ежедневном режиме, передает пресс-служба администрации Самары.