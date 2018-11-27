Похоже, что пешком будет проще... Рассказываем, следует ли ждать россиянам глобального подорожания авиаперевозок
27 ноября 2018 20:19
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Дитрих попросил Дмитрия Медведева не поднимать НДС на внутренние перелёты через Москву до 20%, а оставить его на уровне 10%. Налог для межрегиональных перевозок он предлагает обнулить уже в 2019-м. Как отметил глава Минтранса, перевозчики могут лишиться ежегодно сотен миллионов пассажиров. Бюджет же может потерять более 100 млрд рублей.
Чего ожидать обычным пассажирам, если налог всё же решат поднять? На сколько могут подорожать билеты — рассказали Лайфу эксперты.
Аналитики не исключают, что увеличение НДС может привести к подорожанию билетов даже на треть.
— Если налог будет увеличен, это повлияет на стоимость авиаперевозок. Кроме того, в последний год мы наблюдаем, как подорожало топливо, как выросли тарифы на аэропортовое обслуживание. При этом авиакомпании умудряются сдерживать цены на авиаперевозки на уровне прошлого-позапрошлого года. А если поднимут НДС, полагаю, что это "сорвёт резьбу", — заявил Лайфу эксперт-аналитик "Финам" Алексей Калачев.
По его словам, под угрозой может оказаться вся отрасль региональных авиаперевозок. И единственным выходом в данном случае станет повышение цен на авиабилеты.
— Чтобы удержаться на плаву, придётся поднимать на 10%. Однако в реальности билеты могут подорожать и на 30%, — подчеркнул эксперт.
Первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин уверен, что резкое повышение цен на внутренних рейсах россиянам не грозит. При этом он не исключил, что билеты подорожают. Однако эксперт в первую очередь связывает это не с возможным повышением НДС, а с подорожанием топлива.
— Недавно мы рассматривали на конгрессе рост стоимости билетов как на внутренних, так и на внешних авиаперевозках. На внутренних на 14%. НДС существенно влияет на стоимость авиаперевозок, но резких скачков в любом случае не будет, — отметил Барзыкин.
Специалист отметил, что такое решение может быть принято не сразу, так как подорожание билетов должны оговорить между собой российские перевозчики. В противном случае пассажиры воспользуются возможностями конкурентного авиарынка в России.
При этом Калачев подчеркнул, что цены на международные авиаперевозки из России уже растут. Однако связано это скорее с подорожанием валюты. Он также не исключил, что повышение цен продолжится, однако на какую величину — пока не известно.
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