Погрузка на Куйбышевской железной дороге с января по июль 2018 годатвыросла на 3,3%

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Основной рост по итогам 7 месяцев 2018 года наблюдается по следующим видам грузов:- зерно –1130 тыс. тонн (в 2,8 раза);- нефть и нефтепродукты – 415 тыс. тонн (+1,9%);- химические и минеральные удобрения – 201 тыс. тонн (+9,6%);- флюсы – 168 тыс. тонн (в 2,2 раза);- химикаты и сода – 113 тыс. тонн (+3,3%).Грузооборот за январь-июль 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,3% и составил 107,9 млрд тарифных тонно-км, передает пресс-служба КбшЖД.Фото: пресс-служба КбшЖД