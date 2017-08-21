Поездки в плацкартных вагонах в сентябре можно будет совершить со скидками до 40%

112

Пассажиры более чем 300 поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») могут приобрести проездные документы в плацкартные вагоны со скидками до 40%. Акция действует в поездах внутригосударственного сообщения отправлением до 24 сентября 2017 года включительно.Скидки предоставляются в зависимости от расположения мест в вагоне: скидка 40% действует при оформлении билетов на верхние места № 34 и № 36, расположенные в конце вагона, и верхние боковые места №№ 38–54; скидка 20% действует при оформлении билетов на верхние места №№ 2–32 и нижние боковые места №№ 37–53 не позднее чем за 5 суток до даты отправления.Билеты со скидками можно оформить в поезда, курсирующие между различными городами страны. Полный список маршрутов опубликован на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам»/«Акции (специальные тарифы)».Скидки не применяются при оформлении билетов по другим действующим специальным тарифам, в том числе детскому и для организованных групп пассажиров, сообщает КбшЖД.