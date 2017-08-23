Поезда дальнего следования оборудовали специальными трапами для перехода пассажиров с платформы в вагон

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В рамках мероприятий, направленных на повышение качества транспортного обслуживания пассажиров в 2017 году, фирменные поезда Куйбышевского филиала АО «ФПК» №9/10 Самара – Москва, №107/108 Уфа – Самара – Санкт-Петербург, №109/110 Самара – Пенза и прицепные вагоны к поезду №13/14 Челябинск – Самара – Москва оборудованы съемными переходными устройствами.Съемные переходные устройства установили для безопасного и комфортного перехода пассажиров с платформы в вагон поезда.Такие устройства позволят пассажирам с крупным багажом, семьям с детьми, пожилым людям и маломобильным пассажирам на инвалидных колясках беспрепятственно производить посадку и высадку, легко преодолевая расстояние между поездом и платформой. Трапы имеют съемную конструкцию и высокую прочность. Также они легко снимаются и устанавливаются, не мешая свободному передвижению пассажиров по составу.В настоящий момент руководством компании активно прорабатывается вопрос оборудования переходными устройствами всех вагонов поездов формирования АО «ФПК», отправляющихся с высоких платформ в пунктах формирования поездов и прибывающих на высокие платформы в пункты оборота. Данные меры не только повысят безопасность пассажирских железнодорожных перевозок, но и предоставят гражданам, испытывающим трудности в передвижении, дополнительный комфорт в путешествиях на дальние расстояния, сообщает КбшЖД.