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Новости /  Экономика /  Транспорт  

По направлению Самара-Адлер отправятся двухэтажные поезда

4 декабря 2017 11:02
115
По направлению Самара-Адлер отправятся двухэтажные поезда На вновь введенные составы распространяется динамическое ценообразование.
На вновь введенные составы распространяется динамическое ценообразование.

С 2018 года по направлению Самара-Адлер введут самый вместительный подвижной состав — двухэтажные поезда. Об этом во время встречи с пассажирами рассказали руководители куйбышевского филиала «Федеральной пассажирской компании».
— В следующем году начнут строить специальную канаву для осмотра и ремонта двухэтажных составов, — рассказал самарцам представитель компании.

Кроме того, горожане поинтересовались новыми туристическими направлениями. Как выяснилось, в ближайшем будущем расширится география поездок для детей в другие регионы. В этом помогут местные туристические фирмы, с которыми сотрудничает железная дорога. Однако пока с направлениями не определились окончательно.

Напомним, что в конце июня 2017 года в Самаре стартовала продажа билетов на двухэтажный поезд №49. Это состав, который идет по маршруту до Москвы и курсирует каждый день. Поезд оснащен биотуалетами и кондиционерами. Кроме этого, в составе имеется вагон с услугой перевозки животных.

На вновь введенные составы распространяется динамическое ценообразование. Электронная регистрация на поезда также доступна. Отправляться составы будут в 14:33 по московскому времени. На дорогу будет уходить 15 часов 10 минут, пишет 63.ру.
Плюс ко всему на двухэтажных поездах планируют перевозить болельщиков чемпионата мира по футболу в 2018 году. Всего для доставки гостей города задействуют свыше 500 поездов дальнего следования. Все они будут бесплатными для этой категории граждан.

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