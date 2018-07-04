По многочисленным просьбам самарцев автобусы маршрута № 35 будут следовать до Дома молодежи

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Начало движения от ул. Советской Армии (НФС) - в 06:00, последний рейс от этой же остановки - в 21:00. Первый рейс от остановки «Дом молодежи» - в 06:30, последний автобус будет уходить в 21:30.Интервал движения составит в среднем 20 минут.Ранее автобусы маршрута № 35 доезжали только до остановки «Экономическая академия».Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования, передает пресс-служба горадминистрации.