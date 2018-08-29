Первые итоги мониторинга общественного транспорта Самары

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В начале текущей недели были проведены повторные проверки транспортного обеспечения Красноглинского района, в частности, автобусов маршрутов №№ 1, 50, 51. Необходимо отметить, что все результаты проверок обобщаются, анализируются, работа по решению тех или иных задач осуществляется во взаимодействии с перевозчиком – с обязательным контролем принятых мер.Так, например, на маршрутах №№ 1, 50 перевозчиком уже введен двухсменный график работы водителей, что дает возможность увеличить количество выполняемых рейсов в течение дня. Именно об этом и просили жители района.Кроме того, на маршруте № 50 автобусы марки «МАЗ» заменили на более вместительные «ЛИАЗы».Приняты меры и к улучшению ситуации с общественным транспортном, обеспечивающим транспортное сообщение жителей еще одного отдаленного района – Куйбышевского: по маршруту 5д также теперь следуют автобусы марки «ЛИАЗ».Как пояснили в профильном департаменте, в процессе контроля за перевозками особое внимание уделяется и дачным направлениям.В результате ревизии, с учетом мнения дачников на ряде маршрутов работает дополнительный подвижной состав, а расписание движения автобусов скорректировано в соответствии с графиком подачи воды в садово-дачных товариществах.В связи с прогнозируемым увеличением пассажиропотока с 1 сентября контрольные мероприятия продолжатся, передает пресс-служба горадминистрации.