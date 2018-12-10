Первые 200 туристов отправятся в Казань на новом поезде из Самары

465

В рамках проектов «Вагон знаний» и «Вагон здоровья» на регулярном ежедневном скором поезде в путешествие в Казань отправятся первые 200 пассажиров. Составы сформированыКуйбышевским филиалом АО «ФПК» из вагонов последних лет постройки.В торжественном мероприятии примут участие представители Правительства Самарской области, Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов, начальник Куйбышевского филиала акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» Владислав Губанов.Участникам продемонстрируют купейный штабной вагон модели 61-4445.02 и плацкартный вагон модели 61-4447.05. В честь торжественного отправления первых пассажиров на новом поезде №125/126 Самара - Казань состоится праздничный концерт (3 этаж железнодорожного вокзала г. Самары), выступят танцевальные и музыкальные коллективы, будет организована фотозона. Для представителей СМИ будет возможность фото- и видеосъемки подвижного состава. Отправление поезда – в 20.26, передает пресс-служба КбшЖД.