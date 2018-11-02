Перевозки двухэтажными поездами выросли почти на 40% в октябре

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В октябре 2018 года число пассажиров двухэтажного подвижного состава выросло почти на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а за январь-октябрь рост превысил 38%.Сегодня в парке АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») работают почти 350 двухэтажных вагонов. Это вагоны СВ, купейные, с местами для сидения, а также вагоны-рестораны. Двухэтажный подвижной состав предлагает пассажирам более высокий уровень комфорта: все вагоны оборудованы биотуалетами и кондиционерами, доступ в купе осуществляется по индивидуальнойключ-карте.В настоящее время 11 пар двухэтажных поездов курсируют по 8 наиболее загруженным направлениям: Москва – Адлер, Москва – Санкт-Петербург, Москва – Кисловодск, Москва – Самара, Москва – Воронеж, Москва – Казань, Санкт-Петербург – Адлер, Ростов-на-Дону – Адлер.С вводом нового графика 9 декабря 2018 года на линии выходит новый двухэтажный поезд сообщением Москва – Ижевск, передает пресс-служба КбшЖД.Фото: пресс-служба КбшЖД