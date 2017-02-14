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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Пассажиры сегодня смогут купить билет на поезда КбшЖД со скидкой

14 февраля 2017 10:00
140
В акции участвуют порядка 100 поездов дальнего следования.
.
14 февраля в акции «Удачный вторник» участвуют порядка 100 поездов дальнего следования.
Сегодня с 10.00 (МСК) в рамках акции «Удачный вторник» пассажиры смогут оформить проездные документы на верхние места купейных вагонов ряда поездов «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») по специальным ценам с 21 по 28 февраля 2017 года.

Список поездов формирования Куйбышевского филиала АО «ФПК», участвующих в акции, приведен в таблице:

Номер поезда

Маршрут

Тип вагона

Акционная цена, руб.

Даты поездки

093Й

Пенза-Москва

Купе верх

998

кроме 25.02, 26.02

094Й

Москва-Пенза

Купе верх

998

кроме 22.02

066Э

Тольятти-Москва

Купе верх

1199

кроме 25.02

119Й

Саранск-Москва

Купе верх

1289

кроме 26.02

120М

Москва-Саранск

Купе верх

1289

21-28.02

116Й

Москва-Ульяновск

Купе верх

1399

кроме 22.02

116Й

Москва-Димитровград

Купе верх

1399

кроме 22.02

41Й

Саранск-Москва

Купе верх

1899

кроме 25.02, 26.02

42Й

Москва-Саранск

Купе верх

1899

кроме 22.02

116Й

Москва-Уфа

Купе верх

1999

кроме 22.02

021Й

Ульяновск-Москва

Купе верх

2099

кроме 25.02, 26.02

115Й

Уфа-Москва

Купе верх

2099

кроме 25.02, 26.02

337Й

Самара-Санкт-Петербург

Купе верх

3099

кроме 25.02, 26.02

 






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