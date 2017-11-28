Пассажиры Куйбышевской ЖД могут приобрести билеты в СВ цене от 1999 рублей

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Пассажиры поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") могут приобрести билеты в вагоны СВ по специальным ценам – от 1 999 рублей.В акции участвуют 126 поездов внутригосударственного сообщения отправлением с 1 декабря 2017 года по 21 февраля 2018 года включительно (по отдельным датам), за исключением новогодних праздников.Список поездов формирования Куйбышевского филиала АО "ФПК", участвующих в акции, приведен в таблице:№ поезда Маршрут Акционная цена Даты отправления поезда119Й Саранск – Москва 2999 01.12.2017-21.02.2018120М Москва – Саранск 2999 01.12.2017-21.02.2018112Й Круглое поле – Москва 2999 01.12.2017-21.02.2018112М Москва – Круглое поле 2999 01.12.2017-21.02.2018051Й Пенза – Москва 3998 05.12.2017-21.02.2018052Й Москва – Пенза 3998 05.12.2017-21.02.2018041Й Саранск – Москва 3998 05.12.2017-21.02.2018042Й Москва – Саранск 3998 05.12.2017-21.02.2018021Й Ульяновск – Москва 3998 04.12.2017-21.02.2018022Й Москва – Ульяновск 3998 07.12.2017-21.02.2018009Й Самара – Москва 4999 01.12.2017-21.02.2018010Й Москва – Самара 4999 01.12.2017-21.02.2018