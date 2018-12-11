Пассажиры, планирующие поездку поездом в канун Нового года, могут оформить билеты со скидкой 50%

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Предложение не распространяется при оформлении билетов по детскому тарифу, а также при оформлении билетов для организованных групп. Список поездов, на которые распространяется данное предложение, а также точную стоимость проезда можно узнать в билетных кассах и на сайте http://pass.rzd.ru, передает пресс-служба КбшЖД.