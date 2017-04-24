Открыта продажа "единых билетов" на курорты Абхазии: организованы смешанные перевозки ж/д и автомобильным транспортом

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Прибывшие поездом на железнодорожный вокзал Адлер пассажиры смогут совершить пересадку на автобусы, следующие в города Абхазии: Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон, Сухум и в обратном направлении.С 21 апреля одновременно с железнодорожным билетом можно приобрести талон, дающий право на поездку автобусом. Оформление "единого билета" производится в билетных кассах АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") не ранее,чем за 60 суток до отправления поезда и не позднее, чем за 24 часа до начала автобусной перевозки.О дате открытия продаж электронных билетов на официальном сайте ОАО "РЖД" будет сообщено дополнительно.Стоимость проезда автотранспортом от железнодорожного вокзала Адлер составляет: в Гагру – 550 рублей, в Пицунду – 700 рублей, в Гудауту – 850 рублей, в Новый Афон – 1000 рублей, в Сухум – 1200 рублей. Дети до 5 лет в сопровождениивзрослых перевозятся бесплатно с предоставлением отдельного места.Возврат неиспользованного талона осуществляется не позднее, чем за 12 часов до начала перевозки автомобильным транспортом. С пассажира удерживается сбор за операцию возврата в размере 60 рублей 60 копеек.При проезде автомобильным транспортом пассажир имеет право бесплатного провоза с собой ручной клади весом не более 25 кг, размер которой по сумме трех измерений не превышает 120 см; перевозка животных запрещена, сообщает пресс-служба КбшЖД.