Определена стоимость самого дорогого авиабилета из-за рубежа в Россию
1 апреля 2019 16:56
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Оказалось, что первое место в этом году заняло бронирование на сумму в четыре раза больше прошлогоднего рекорда. Полтора миллиона рублей заплатила группа из четырех путешественников за перелет из Майами в Москву, то есть каждый билет обошелся в 375 тысяч рублей. В прошлом году самым дорогим бронированием стало авиапутешествие из Панамы в Москву за 400 тысяч рублей.
На втором месте оказались билеты из Майами в Краснодар за 737 тысяч рублей. Их забронировала группа из четырех человек.
Третью строчку рейтинга заняло парное бронирование из Рио-де-Жанейро в Екатеринбург за 596 тысяч рублей в одну сторону.
На четвертом месте бронирование из Малаги в Москву за 453 тысячи рублей. Эти деньги заплатили за билеты трое туристов.
Замыкает пятерку перелет пары из Дубая в Москву за 435 тысяч рублей.
Далее вновь идут американские направления. Так, за авиабилеты из Нью-Йорка в Москву пара отдыхающих заплатила 393 тысячи рублей. Один путешественник отдал 360 тысяч рублей за перелет из Лос-Анджелеса в Москву (в обе стороны). А другая пара улетела из Лос-Анджелеса в Петербург за 354 тысячи рублей в одну сторону.
На предпоследнем месте авиапутешествие пары из Пунта-Каны в Москву за 343 тысячи рублей в одну сторону. Завершает рейтинг парное бронирование авиабилетов из Ниццы в Москву за 325 тысяч рублей также в одну сторону.
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