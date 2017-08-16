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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Общественный транспорт в Саратове переведут на нерегулируемый тариф

16 августа 2017 13:54
107
Общественный транспорт в Саратове переведут на нерегулируемый тариф
Глава города ранее установил критерии по отбору перевозчиков.

В Саратове часть автобусных маршрутов по итогам нового конкурса перевозчиков в этом году перейдет на нерегулируемые тарифы. Об этом сегодня пишет "Коммерсант".

Глава города Валерий Сараев ранее установил критерии по отбору перевозчиков. Основными требованиями признаются количество ДТП с участием транспорта участника, опыт работы, срок эксплуатации и характеристики транспортных средств, менее значимы оснащенность автоинформаторами, внутрисалонными табло с бегущей строкой, кондиционерами, а также приспособлениями для перевозки колясочников. В пресс-службе администрации сообщили, что постановление о требованиях к нерегулируемым тарифам находится в разработке. В комитете по регулированию тарифов области указали, что нерегулируемые тарифы устанавливает сам перевозчик, и "никто не вправе указывать ему". Пока остается непонятным, каким образом будут устанавливаться расценки на проезд и как будут на них влиять установленные в регионе предельные тарифы.

В настоящее время по нерегулируемым тарифам работает почти весь транспорт в Энгельсе (за исключением троллейбусов). Представитель одного из транспортных предприятий пояснил "Коммерсанту", что отличие нерегулируемого тарифа состоит в том, что в этом случае бюджет не компенсирует перевозчику разницу между установленным тарифом и реальной стоимостью перевозки. В то же время энгельсским перевозчикам "рекомендовано возить по ценам, которые устанавливает центральная диспетчерская служба района", и "какой раньше был тариф, такой и остался", пишет СарБК.
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Комментарии



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