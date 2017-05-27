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Обнародовано новое расписание скоростного судна «Восход» для маршрута Тольятти — Самара

27 мая 2017 11:53
121
Обнародовано новое расписание скоростного судна «Восход» для маршрута Тольятти — Самара
В летнем расписании предусмотрено ежедневное выполнение рейсов.

Со 2 июня пассажирам дадут возможность ездить на подводных крыльях между двумя самыми крупными городами нашей губернии трижды в день. Кроме того, появится транзитный рейс Тольятти – Самара – Сызрань.

Напомним, что речное скоростное сообщение между Тольятти и Самарой после 19 лет «молчания» возобновилось 6 мая этого года. Накануне исторического события заместитель директора по стратегическому развитию ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» Иван Носков сообщил журналистам о том, что скоро «Восходу» добавят ещё один рейс, и вместо нынешних двух раз в день он будет причаливать у речного вокзала Комсомольского района три раза в день, сообщает "День города".

«В летнем расписании предусмотрено ежедневное выполнение рейсов, причём также планируем добавить третий круговой рейс, который будет выполняться с ночёвкой в Тольятти. С ночёвки судно станет выходить в 6:50, в 9 утра — прибытие в Самару. То есть будет возможность полный рабочий день провести в Самаре — это очень удобно тольяттинцам, отправляющимся в областную столицу и с рабочими целями, и с социально-культурными.

Нами достигнута договорённость с федеральным бюджетным учреждением «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» (отвечает и за гидротехнические сооружения, то есть шлюзование – прим. «Дня города»), которое утвердило нам расписание на весенний и летний периоды. Нас включили в федеральную сетку транзитных графиков транзитных судов, поэтому перечисленное выше — не просто планы, а уже руководство к действию», — рассказал Иван Носков.

По его словам, третий рейс из Самары будет выполняться в 18:15 — после окончания рабочего дня, а в Тольятти «Восход» можно встречать в 20:45: «Причём и позднее прибытие в Тольятти, и раннее отправление в Самару сбалансированы с точки зрения работы городского пассажирского транспорта, поэтому добраться к 6:50 к речному вокзалу Комсомольского района можно будет на городском транспорте, и вечером также в 20:45 уехать на самарском общественном транспорте».

«И что ещё немаловажно, вот этим летним расписанием мы предусматриваем возможность выполнения сквозных транзитных рейсов по маршруту «Тольятти-Сызрань»: теплоход прибывает в 9 утра в Самару, минимальный перестой 20 минут, и в 9:30 он отправляется в Сызрань. Таким образом, появится возможность приобрести транзитный билет. Например, человек приходит на речной вокзал в Тольятти — и покупает билет прямо до Сызрани», — ещё 5 мая рассказал о планах своего предприятия Иван Носков.

И вот уже в следующую пятницу, 2 июня, задуманное начнут реализовывать. В распоряжении «Дня города» есть новое расписание. Отметим, что тарифы на транзитный рейс «Тольятти-Самара – Сызрань» будут обнародованы только в понедельник, 29 мая.

Добавим, что на сегодняшний день на речном вокзале Комсомольского района билеты на «Восход» в направлении Самары купили 300 человек. Такие данные «Дню города» озвучила начальник управления пассажирских перевозок ОАО «Порт Тольятти» Юлия Проценко.



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