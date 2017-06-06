ОНФ берет на контроль ситуацию с транспортной доставкой дачников Стромиловского массива
6 июня 2017 12:12
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7 июня в 12:00 часов активистами ОНФ Самарской области совместно с сотрудниками ГИБДД, представителями Администрации г.о. Самара, инициативной группой граждан садово–дачного товарищества «Южные сады» будет организовано выездное совещание с целью поиска решения организации пассажироперевозок до 51 линии Стромиловского массива.
С 1 мая 2017 года в связи с ремонтом Южного моста, маршруты автобусов №165 и 167 стали осуществлять движение от ул. Бакинской, от Хлебной площади соответственно до остановки «Стромиловское кладбище». Раньше автобусы ходили до 51 линии (расстояние от остановки «Стромиловское кладбище» до автобусной остановки «51 линия» составляет примерно 8 км).
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