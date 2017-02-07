Я нашел ошибку
Главные новости: 
Двустороннее сотрудничество между Департаментом информационных технологий и связи Самарской области и FinCERT подразумевает под собой обмен информацией о зафиксированных кибератаках и наблюдаемых тенденциях развития векторов кибератаках на информационные системы.
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с Центробанком РФ в сфере борьбы с кибератаками
Инспекторы продемонстрировали правильное расположение пассивных средств безопасности для беременных женщин на специально подготовленной инфографике.
Сотрудники тольяттинской ГИБДД рассказали будущим мамам о дорожной безопасности
По предварительной версии сотрудников органов внутренних дел, к случившемуся может быть причастен мужчина, изображенный на фотографии.
Самарские полицейские просят откликнуться очевидцев хищений денежных пожертвований
Для того чтобы получить скидку, учащиеся ВУЗов теперь могут самостоятельно отправлять запрос на присвоение им статуса «Студент», который дает право на скидку при оформлении проездных документов на поезда дальнего следования.
ОАО «РЖД» упростило порядок предоставления скидки студентам при оформлении проездных документов на поезда дальнего следования
Пункты обогрева обеспечены всем необходимым, в том числе медицинской аптечкой. Для водителей и пассажиров транспортных средств предусмотрен горячий чай. Есть возможность подзарядки мобильных устройств.
В связи с морозами на двух автодорогах Самарской области работают мобильные пункты обогрева
В работе Самарской таможни при решении вопросов о возбуждении уголовных дел о таможенных преступлениях широко используются научные идеи диссертации кандидата юридических наук Никиты Пронина «Особенности возбуждения уголовных дел таможенными органами Российской Федерации».
В работе Самарской таможни успешно внедряются и реализуются научно – исследовательские работы должностных лиц
В имеющемся помещении установлено новое оборудование из Европы и начато производство упаковки для молочных продуктов, а также для грунта. Первая отгрузка товара осуществлена 5 января 2017 г. Более чем за месяц на предприятии изготовлено порядка 40 тонн продукции из многослойной полиэтиленовой пленки.
Компанией «СолоФилмз» начато производство продукции на временных площадях в Тольятти
В Самаре достраивают дом на ул. Блюхера, где получат квартиры сироты
В Самаре достраивают дом на ул. Блюхера, где получат квартиры сироты
сегодня  Вторник, 7 февраля, 15:21
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -18 °C, Тольятти  -17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 07/02:
USD 58.71
-0.6
EUR 63.16
-0.66
Искать
Новости /  Экономика /  Транспорт  

ОАО «РЖД» упростило порядок предоставления скидки студентам при оформлении проездных документов на поезда дальнего следования

7 февраля 2017 14:39
59
Для того чтобы получить скидку, учащиеся ВУЗов теперь могут самостоятельно отправлять запрос на присвоение им статуса «Студент», который дает право на скидку при оформлении проездных документов на поезда дальнего следования.
Изменились условия предоставления скидки студентам и аспирантам в рамках программы лояльности «РЖД Бонус».

Для того чтобы получить скидку, учащиеся ВУЗов теперь могут самостоятельно отправлять запрос на присвоение им статуса «Студент», который дает право на скидку при оформлении проездных документов на поезда дальнего следования. Запрос
направляется через форму обратной связи в личном кабинете на сайте программы «РЖД Бонус». К нему необходимо приложить скан справки, подтверждающей факт обучения, на бланке учебного заведения.

Упрощенная схема присвоения скидки действует для обучающихся в возрасте от 16 до 25 лет.

Напомним, скидка в размере 25 % на проезд в купейных вагонах поездов дальнего следования АО «ФПК» предоставляется в рамках программы «РЖД Бонус» студентам и аспирантам очных отделений ВУЗов страны.

Ранее для того чтобы получить скидку, обучающимся необходимо было направить заявку через профком ВУЗа, затем учебное заведение передавало список в АО «ФПК», и только после этого студент мог воспользоваться скидкой – данная процедура требовала значительных временных затрат. Теперь факт обучения студент подтверждает самостоятельно, однако АО «ФПК» оставляет за собой право провести проверку подлинности предоставленной справки.

Подробнее о скидках студентам – на https://rzd-bonus.ru/student.html, сообщает пресс-служба КбшЖД. 
Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
7 февраля 2017  14:11
В имеющемся помещении установлено новое оборудование из Европы и начато производство упаковки для молочных продуктов, а также для грунта. Первая отгрузка товара осуществлена 5 января 2017 г. Более чем за месяц на предприятии изготовлено порядка 40 тонн продукции из многослойной полиэтиленовой пленки.
Компанией «СолоФилмз» начато производство продукции на временных площадях в Тольятти
В имеющемся помещении установлено новое оборудование из Европы и начато производство упаковки для молочных продуктов, а также для грунта. Первая отгрузка товара... Экономика региона
87
7 февраля 2017  11:21
59% сотрудников самарских компаний опаздывают на работу из-за проблем с транспортом
59% сотрудников самарских компаний опаздывают на работу из-за проблем с транспортом
Самыми непунктуальными работниками оказались маркетологи и ИТ-специалисты. Экономика региона
110
7 февраля 2017  10:52
Самарских чиновников попросили не летать первым классом
Самарских чиновников попросили не летать первым классом
Фонд оплаты труда работников госорганов Самарской области сокращается на 10%. Экономика региона
177
Весь список
Финансы и Банки
6 февраля 2017  14:56
Она позволяет возвращать до 10% от стоимости покупок.
Сбербанк выпустил «Карту с большими бонусами»
 Она позволяет возвращать до 10% от стоимости покупок.  Финансы и Банки
285
3 февраля 2017  16:11
«Эвотор» – совместное предприятие «Сбербанка», генерального директора и акционера компании Андрея Романенко и группы компаний «Атол». Компания производит и продает смарт-терминалы с функцией онлайн-кассы для малого и микробизнеса.
Лев Хасис возглавил совет директоров «Эвотор»
«Эвотор» – совместное предприятие «Сбербанка», генерального директора и акционера компании Андрея Романенко и группы компаний «Атол».... Финансы и Банки
221
3 февраля 2017  15:57
Сбербанк предлагает линейку страховых продуктов для разных случаев и задач.
Предприниматели Поволжья стали чаще выбирать страхование от Сбербанка
 Сбербанк предлагает линейку страховых продуктов для разных случаев и задач.   Финансы и Банки
191
Весь список
Строительство
7 февраля 2017  13:00
В Самаре достраивают дом на ул. Блюхера, где получат квартиры сироты
В Самаре достраивают дом на ул. Блюхера, где получат квартиры сироты
Подключены все коммуникации, завершен чистовой ремонт. Строительство
111
7 февраля 2017  10:29
В программе «Жилье для российской семьи» в Самарской области зарегистрировано 9 140 человек
В программе «Жилье для российской семьи» в Самарской области зарегистрировано 9 140 человек
Об этом сообщает СОФЖИ. Строительство
158
6 февраля 2017  11:45
Власти Самары отказались легализовать возведение высотки у детсада на Солнечной
Власти Самары отказались легализовать возведение высотки у детсада на Солнечной
Жильцы близлежащих домов требуют приведения территории в прежний вид. Строительство
168
Весь список

Налоги
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
52
19 сентября 2016  15:30
Рынок труда в Самаре в текущем году
 Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
762
20 декабря 2015  15:14
В Самаре может появиться образовательное страхование
 В Самарской области в 2016 году может появиться образовательное страхование. Налоги
1872
Весь список
Бизнес
23 января 2017  17:14
Отпариватели для одежды – отличный выбор для вашего магазина!
Отпариватели для одежды – отличный выбор для вашего магазина!
 Те люди, которые занимаются торговлей, очень хорошо знают, что существует большое количество нюансов, имеющих значение для успешного бизнеса.  Бизнес
97
14 декабря 2016  17:07
Преимущества профессионального перевода
Преимущества профессионального перевода
 В настоящее время все большее количество людей предпочитает сотрудничать с бюро переводов  msk-perevod24.ru , чтобы понять содержание официальных, юридических,... Бизнес
370
14 декабря 2016  16:59
Как выбрать оборудование для столовой
Как выбрать оборудование для столовой
 В настоящее время достаточно много предпринимателей «сделали ставку» на организации общественного питания, поскольку данный бизнес достаточно... Бизнес
344
Весь список


Новости компаний
7 февраля 2017  11:34
АвтоВАЗ увеличил продажи в январе до 16,3 тыс. автомобилей
АвтоВАЗ увеличил продажи в январе до 16,3 тыс. автомобилей
Рост продаж в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 5% Новости компаний
83
6 февраля 2017  15:55
ОАО «Группа Илим». Узнайте больше о председателе совета директоров.
ОАО «Группа Илим». Узнайте больше о председателе совета директоров.
  Захар Смушкин  – председатель совета директоров компании ОАО «Группа Илим». Его знают многие. Он занимает 37 место в списке самых влиятельных... Новости компаний
52
6 февраля 2017  13:52
В «Самарских распределительных сетях» началась подготовка к годовой ремонтной программе
В «Самарских распределительных сетях» началась подготовка к годовой ремонтной программе
На замену и ремонт оборудования в текущем году выделено более 260 млн рублей. Новости компаний
115
3 февраля 2017  12:16
На выставке в Самаре соберутся энергетики Поволжья
На выставке в Самаре соберутся энергетики Поволжья
Более 2700 специалистов-энергетиков, 85 экспонентов из 5 стран представят новинки оборудования. Новости компаний
158
Весь список
IT и Коммуникации
6 февраля 2017  15:49
Ремонт iPhone 7. Доверяйте решение проблем профессионалам!
Ремонт iPhone 7. Доверяйте решение проблем профессионалам!
 Техника компании Apple уже давно набрала свою популярность. Однако, компания не устаёт удивлять своих покупателей новыми моделями.  IT и Коммуникации
49
6 февраля 2017  15:47
Сервисный центр Apple – доверяйте свою технику профессионалам
Сервисный центр Apple – доверяйте свою технику профессионалам
 Когда речь идёт о ремонте электронной техники, каждый должен правильно выбирать специалистов, которые будут заниматься этим ремонтом.  IT и Коммуникации
28
2 февраля 2017  15:54
Онлайн-радио. Особенности и преимущества
 Сегодня Интернет является важнейшим источником информации для огромного количества людей. Благодаря Глобальной Сети у человека появилась возможность... IT и Коммуникации
73
Весь список
Транспорт
7 февраля 2017  14:39
Для того чтобы получить скидку, учащиеся ВУЗов теперь могут самостоятельно отправлять запрос на присвоение им статуса «Студент», который дает право на скидку при оформлении проездных документов на поезда дальнего следования.
ОАО «РЖД» упростило порядок предоставления скидки студентам при оформлении проездных документов на поезда дальнего следования
Для того чтобы получить скидку, учащиеся ВУЗов теперь могут самостоятельно отправлять запрос на присвоение им статуса «Студент», который дает право на... Транспорт
59
7 февраля 2017  12:38
Более 2 тыс. км пути очистили от снега на Куйбышевской ЖД за последние сутки
Более 2 тыс. км пути очистили от снега на Куйбышевской ЖД за последние сутки
С полигона железной дороги вывезли около 200 тыс. кубометров снега. Транспорт
66
7 февраля 2017  11:42
Китай планирует поставлять в Россию сверхскоростные поезда
Китай планирует поставлять в Россию сверхскоростные поезда
Составы будут способны разгоняться до 400 км/ч. Транспорт
83
7 февраля 2017  10:58
Трамваи снова пошли по ул. Советской в Самаре
Трамваи снова пошли по ул. Советской в Самаре
Там накануне вагон снес бетонный столб. Транспорт
132
Весь список


Видео
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
940
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
641
22 декабря 2016  09:40
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
Видеоролик опубликовали в соцсетях.
Социум
4776
16 декабря 2016  09:50
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно.
Криминал
1785
14 декабря 2016  11:59
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта.
Социум
2341
2 декабря 2016  10:33
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Она стала жертвой внезапного мороза.
Происшествия
1463
Весь список

Фоторепортажи
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
1211
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
2377
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
2151
31 июля 2016  17:42
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта.
Социум
11367
30 июля 2016  16:26
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
Мероприятие прошло в парке "Дружба".
Культура
9306
26 июля 2016  14:47
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник.
Новости компаний
5698
Весь список

Мероприятия
Тотальный диктант в этом году пройдет 8 апреля
В Доме офицеров Самары пройдет благотворительный концерт в память о погибших в авиакатастрофе под Сочи
В Самаре пройдет итоговая выставка народного творчества «Рождённые в сердце России»
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре Росгвардия предотвратила хищения со строящейся арены ЧМ-2018

1284

На ул.Советская сошел с рельсов трамвай - движение стоит

1134

В Самарскую область снова пришли сильные морозы

520
за неделю

На трассе Чапаевск–Самара, в ДТП с несколькими машинами, вазовскую "десятку" разорвало пополам

5180

В Самаре на улице Куйбышева иномарка сорвалась с крепления эвакуатора

4134

В Самаре на Московском шоссе произошло ДТП с участием нескольких машин

3932
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда