Новый туристический проект обсудили в Самаре

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В Министерстве культуры Самарской области состоялась рабочая встреча руководителей министерства, Куйбышевской железной дороги и Куйбышевского филиала АО «Федеральная пассажирская компания». В мероприятии приняли участие ВРИО министра культуры Самарской области Сергей Филиппов, заместитель начальника КбшЖД по взаимодействию с органами власти Сергей Блохин, заместитель начальника Куйбышевского филиала АО «ФПК» Инна Гаврилова, генеральный директор туристической компании «Сказка странствий» Мария Бондарева.Стороны рассмотрели перспективы развития железнодорожного туризма, сохранения и популяризации лучших отечественных и театральных традиций и достижений, доступность лучших образцов театрального искусства для жителей разных городов в 2019 году, объявленном в России «Годом театра».В ходе встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в совместной работе по запуску нового межрегионального культурно-туристического проекта «В театр #лучшепоездом».Проект «В театр #лучшепоездом» - новый формат туров выходного дня на комфортабельных поездах в соседние регионы, сочетающий в себе путешествие, культурную программу и туризм. Гостям предлагается провести «культурные выходные» с программой, подготовленной по принципу «все включено».Ключевым объектом показа в рамках тура является театр, с обязательным посещением спектакля. Помимо представления, участников проекта ждет экскурсия по «закулисью» театра.Проект стартует 13 апреля 2019 года. Первыми в Самаре провести «культурные выходные» смогут жители Пензы. В стоимость тура включены железнодорожный проезд по маршруту Пенза – Самара – Пенза, проживание в отеле, питание по программе, входные билеты в театр и музеи, экскурсионное обслуживание, трансфер.Информацию по организации и бронированию туров можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» - вкладка «Туризм с РЖД», передает пресс-служба КбшЖД.