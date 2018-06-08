Новый самолет, которому предстоит заменить «кукурузник» Ан-2, получит название «Байкал»
8 июня 2018 22:25
«Мы приняли сегодня окончательное решение по проекту небольшого самолета на замену Ан-2... Мы договорились, что он будет называться «Байкал», — сказал министр, прибывший 8 июня на Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ, входит в состав холдинга «Вертолеты России»), где в 2021 году планируют запустить серийное производство новых машин.
По словам Мантурова, самолет, известный в настоящее время под шифром ТВС-2ДТС, имеет хороший экспортный потенциал. «Рассчитываем, что тот иностранный двигатель, который сегодня закладывается, будет локализован и, таким образом, решим задачи импортозамещения», — добавил Мантуров.
Легкий многоцелевой самолет ТВС-2ДТС разработан специалистами СибНИА им. С.А.Чаплыгина, к настоящему моменту построен цельнокомпозитный самолет — демонстратор технологий. 12 июля 2017 года он совершил первый полет, а уже 16 июля — беспосадочный (продолжительностью свыше 11 часов) перелет из Новосибирска в Москву для участия в статической экспозиции и летной программе Международного авиакосмического салона (МАКС-2017). В 2019 году на базе СибНИА планируется построить два опытных образца самолета и начать процесс сертификации. По информации разработчика, крейсерская скорость машины составляет 350 км/ч, максимальная дальность полета — 4500 км. Самолет может доставить до 3,5 т груза на расстояние до 1200 км.
«С 2020 года к испытаниям смогут подключиться опытные образцы, собранные на Улан-Удэнском авиационном заводе, и к 2021 году мы рассчитываем получить сертификат и запустить серийное производство самолета», — говорил в феврале 2018 года гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.
«Байкал» планируется использовать для решения проблемы низкой транспортной доступности отдаленных населенных пунктов регионов России, решения государственных задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению, выполнения работ по тушению лесных пожаров, выполнения сельскохозяйственных работ. Одним из первых эксплуатантов нового самолета должна стать якутская авиакомпании «Полярные авиалинии». В соответствии с подписанным в апреле 2018 года контрактом У-УАЗ должен в 2021–2025 годах поставить ей не менее 200 машин.
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