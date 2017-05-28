Новый российский пассажирский лайнер МС-21 совершил первый пробный полет
28 мая 2017 18:17
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Ближне-среднемагистральный пассажирский самолет «Магистральный самолет XXI века» (Иркут МС-21) совершил первый пробный полет в Иркутске. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Рогозин в своем Twitter.
«Летаем», — написал он, приложив к своей публикации три фотографии, на которых запечатлен полет самолета и встреча экипажа.
По словам источника ТАСС на Иркутском авиационном заводе (входит в корпорацию «Иркут», конструктор лайнера), полет воздушного судна прошел без инцидентов.
«Полет прошел нормально, как планировалось», — сказал он.
Позже эту информацию официально подтвердили в пресс-службе корпорации «Иркут», изготовившей авиалайнер. Как следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте компании, продолжительность полета составила 30 минут, он проходил на высоте 1000 м при скорости 300 км/ч. Лайнером управляли летчики-испытатели, герои России Олег Кононенко и Роман Таскаев.
«Полетное задание выполнено полностью. Полет прошел в штатном режиме. Замечаний, препятствующих продолжению испытаний, не выявлено», — приводит пресс-служба слова Кононенко.
Местный информационный портал Irksib опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись посадки МС-21. Кадры были опубликованы около 08:00 мск в воскресенье, 28 мая.
Региональное издание «Твой Иркутск» также приводит видеозаписи очевидцев, на которых, по их словам, запечатлен полет МС-21.
Первый летный экземпляр самолета покинул цех 4 мая, после чего началась его подготовка к пробному полету. Летные испытания МС-21 анонсировал в тот же день министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Он заявил, что первый полет — «это вопрос недель».
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) 15 мая рассказала о подготовке МС-21 к летным испытаниям: тогда лайнер произвел рулежку и пробежку на аэродроме. Кроме этого специалисты проверили работу маршевой и вспомогательной силовых установок воздушного судна.
МС-21 — российский ближне-среднемагистральный среднефюзеляжный самолет. Согласно расчетам конструкторов, дальность его полета будет превосходить показатели ближнемагистрального Sukhoi SuperJet 100 почти на 2 тыс. км — 6400 км и 4578 км соответственно. Всего в разработке находятся самолеты МС-21-300, рассчитанные на 160–211 мест, и МС-21-200, в которых будет 130–176 мест. До первого публичного полета лайнер должен пройти несколько летных испытаний, дату их начала в компании-разработчике не называют.
К настоящему времени уже сформировался портфель заказов МС-21. Конструктор уже обязался построить 285 самолетов. Как отмечал ранее Рогозин, из этого числа на 185 машин заключены проавансированные контракты. Первым заказчиком стал «Аэрофлот», компания заказала 50 единиц МС-21. Поставки первых трех самолетов планируются на 2019 год.
Фото: Василий Доенин / ТАСС
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