Новый поезд №125 Самара - Казань ждет первых пассажиров
14 декабря 2018 21:50
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Поезд очень комфортабельный.
Сегодня юбилейная 100-я поездка в рамках этого проекта!
Пассажиров тепло встречают праздничным концертом.
Желаем счастливой дороги и ярких впечатлений, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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