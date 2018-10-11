Новый УАЗ "Патриот" получит китайскую трансмиссию
11 октября 2018 14:58
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Ульяновский автозавод (УАЗ) оснастит автомобили "Патриот" коробкой передач китайского производства. Рассматриваются сразу два варианта производителя трансмиссии для внедорожника, сообщает life.ru со ссылкой на "Российскую газету".
Автомобиль получит коробку передач от компании BAIC. При этом коммерческая версия авто — "Профи" — будет оснащена трансмиссией от другого китайского производителя.
Появление шестиступенчатой механики вместо пятиступенчатой сделает "Патриот" более экономичным и удобным с точки зрения управления тягой.
По информации издания, в марте 2019 года автомобиль получит "автомат" от французской фирмы Punch Powertrain.
Автомобиль получит коробку передач от компании BAIC. При этом коммерческая версия авто — "Профи" — будет оснащена трансмиссией от другого китайского производителя.
Появление шестиступенчатой механики вместо пятиступенчатой сделает "Патриот" более экономичным и удобным с точки зрения управления тягой.
По информации издания, в марте 2019 года автомобиль получит "автомат" от французской фирмы Punch Powertrain.
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