Новый УАЗ "Патриот" получит китайскую трансмиссию

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Автомобиль получит коробку передач от компании BAIC. При этом коммерческая версия авто — "Профи" — будет оснащена трансмиссией от другого китайского производителя.Появление шестиступенчатой механики вместо пятиступенчатой сделает "Патриот" более экономичным и удобным с точки зрения управления тягой.По информации издания, в марте 2019 года автомобиль получит "автомат" от французской фирмы Punch Powertrain.