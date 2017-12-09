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Новости /  Экономика /  Транспорт  

На участок Ново-Садовой до Полевой автобусы намерены вернуть до конца следующей недели

9 декабря 2017 11:24
140
На участок Ново-Садовой до Полевой автобусы намерены вернуть до конца следующей недели Сейчас специалисты изучают транспортные потоки.
Сейчас специалисты изучают транспортные потоки.

Общественный транспорт планируют вернуть на участок Ново-Садовой до Полевой до конца следующей недели. Об этом Samru.ru сообщили в дорожной инспекции областной ГИБДД. Источник портала пояснил, что в настоящее время департамент транспорта города изучает транспортные потоки, чтобы принять решение о том, как сейчас целесообразнее разделить общественный транспорт между Ново-Садовой и проспектом Ленина, так как участок был закрыт долгое время.

Напомним, 6 декабря в Самаре открыли для движения улицу Ново-Садовую от Первомайской до Полевой. Много лет дорога была закрыта в связи со строительством метрополитена. Пока по ней ездят только автомобили.

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