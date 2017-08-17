На участке Московского шоссе в Самаре временно ночью ограничат движение

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Госавтоинспекция предупреждает: в связи с проведением ремонтных работ по переносу коммуникаций, 17 и 18 августа в ночное время (с 0:00 до 5:00) движение транспорта на участке Московского шоссе от ул. Масленникова до ул. Киевской в Самаре будет ограничено. Сотрудники ГИБДД просят водителей быть предельно внимательными и выбирать оптимальные маршруты передвижения.