На трассе М-5 в районе Жигулевской ГЭС из-за пробок движение почти остановилось
6 мая 2017 12:07
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Сегодня, 6 мая, с утра движение на федеральной трассе М-5 в районе Жигулевской ГЭС вновь остановилось. Причина все та же, ремонтные работы на и без того перегруженном участке.
Ранее ГИБДД пообещало решить вопрос с транзитными длинномерами почему-то только после праздников, с 10 мая. Это значит, что жителям губернии, планировавшим провести выходные на своих дачных участках, ждет «головная боль» в транспортных пробках на плотине.
Сегодня с утра фото «стояния» в пробке появляются в различных сообществах Самарской области с предупреждениями другим водителям, пишет TLTgorod.
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