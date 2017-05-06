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Новости /  Экономика /  Транспорт  

На трассе М-5 в районе Жигулевской ГЭС из-за пробок движение почти остановилось

6 мая 2017 12:07
117
На трассе М-5 в районе Жигулевской ГЭС из-за пробок движение почти остановилось Это связано с ремонтными работами.
Это связано с ремонтными работами.

Сегодня, 6 мая, с утра движение на федеральной трассе М-5 в районе Жигулевской ГЭС вновь остановилось. Причина все та же, ремонтные работы на и без того перегруженном участке.

Ранее ГИБДД пообещало решить вопрос с транзитными длинномерами почему-то только после праздников, с 10 мая. Это значит, что жителям губернии, планировавшим провести выходные на своих дачных участках, ждет «головная боль» в транспортных пробках на плотине.
Сегодня с утра фото «стояния» в пробке появляются в различных сообществах Самарской области с предупреждениями другим водителям, пишет TLTgorod.


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