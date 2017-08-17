На самарских ЖД-переездах ведутся работы по подключению видеокамер к автоматизированной сети ГИБДД

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На 36 железнодорожных переездах выполнят текущий ремонт и еще на пяти – капитальный. На ряде переездов будут проведены работы по асфальтированию подходов к железнодорожным путям, укладке резинокордового настила, замене и установке современных направляющих столбиков ограждения.Больше половины переездов будет модернизировано в Самарском регионе Куйбышевской железной дороги. Это связано с высокой плотностью автодорог в местах пересечения с железнодорожными путями, а также с подготовкой региона к чемпионату мира по футболу 2018 года.Для снижения количества дорожно-транспортных происшествий на Куйбышевской железной дороге проводится комплексная работа, включающая как мероприятия по модернизации переездов, так и проведение профилактических информационных кампаний.На 35 железнодорожных переездах КбшЖД уже установлены современные технические средства фиксации нарушений правил дорожного движения водителями автотранспортных средств при проезде через железнодорожные переезды – камеры и автомобильные регистраторы, 17 из которых в Самарской области. Кроме того, еще на 16 железнодорожных переездах Самарского региона ведутся работы по подключению установленных систем фото и видеофиксации к сети Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения для передачи данных в ГИБДД, сообщает пресс-служба КбшЖД.