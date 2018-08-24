На ремонт Заводского шоссе выделят еще 100 млн рублей

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Информация об этом появилась в прошедший четверг, 23 августа на заседании профильного комитета городской думы.Капитальный ремонт Заводского шоссе на участке от улицы 22 Партсъезда до улицы Земеца был начат на этой неделе, 21 августа. Для ремонта была закрыта часть дороги, для этого изменили схему движения автомобильного и общественного транспорта.Фото: samarskie-voditeli.ru