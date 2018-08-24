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Новости /  Экономика /  Транспорт  

На ремонт Заводского шоссе выделят еще 100 млн рублей

24 августа 2018 19:14
152
Капитальный ремонт Заводского шоссе на участке от улицы 22 Партсъезда до улицы Земеца был начат на этой неделе, 21 августа.
На ремонт Заводского шоссе на участке выделят еще 100 миллионов рублей. Эти деньги были найдены в бюджете после учета безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов, передает samarskie-voditeli.ru.

Информация об этом появилась в прошедший четверг, 23 августа на заседании профильного комитета городской думы.

Капитальный ремонт Заводского шоссе на участке от улицы 22 Партсъезда до улицы Земеца был начат на этой неделе, 21 августа. Для ремонта была закрыта часть дороги, для этого изменили схему движения автомобильного и общественного транспорта.




Фото:    samarskie-voditeli.ru

 
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