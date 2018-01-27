На период ЧМ-2018 из Самары назначат дополнительные поезда в аэропорт и на Жигулевское море
27 января 2018 10:59
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Самарская пригородная пассажирская компания определила даты для назначения дополнительных поездов во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Их пустят по маршрутам Самара — Жигулевское Море и Самара — аэропорт Курумоч, пишет 63.ру.
— Дополнительные поезда назначат на 17, 21, 25, 28 июня, а также 2 и 3 июля 2018 года. Расписание опубликуем ближе к этим датам, — рассказали представители компании.
Принимать фанатов футбола Самара будет уже этим летом. Ожидается, что в город приедут около 500 тысяч болельщиков. Они смогут посетить шесть матчей чемпионата мира по футболу. Игры группового этапа пройдут 17, 21, 25, 28 июня. Матч 1/8 финала запланировали на 2 июля, четвертьфинала — 7 июля 2018 года. Кто сразится на поле «Самара Арены», узнаете, прочитав наш онлайн-репортаж с последней жеребьевки.
На время ЧМ в Самаре автобусы пустят по девяти новым маршрутам, трамваи — по одному. При этом гости чемпионата смогут ездить на них бесплатно. Правда, предварительно необходимо провести несколько процедур.
А в декабре открылась регистрация на поезда для болельщиков чемпионата.
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