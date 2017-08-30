На перекрестке напротив "Вива Лэнда" в Самаре поставят светофор
30 августа 2017 12:55
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На выполнение работ по устройству светофорного объекта планируется направить порядка 1,3 млн рублей из городского бюджета. Подрядчика должны найти уже в середине сентября, поставить светофор - за два месяца после заключения муниципального контракта.
Перекресток проспект Кирова – ул. Победа сложный для проезда, там регулярно образуются заторы из-за автомобилистов, вынужденных "ловить момент", чтобы проехать в нужную сторону. Светофорные точки будут регулировать движение транспорта, а для пешеходов на перекрестке есть подземный пешеходный переход, пишет Самру.ру.
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