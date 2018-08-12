На маршруте Красная Глинка - станция метро «Кировская» будут работать 15 автобусов

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На маршруте будут работать 15 больших автобусов.Предусмотрены остановки в Управленческом, на Мехзаводе, в Приволжском микрорайоне, на Московском шоссе, в 14-м микрорайоне, около универсама «Орбита», у кинотеатра «Самара», на Кирова, Стара-Загоре, у шоколадной фабрики, кинотеатре «Огонек», на Черемшанской, Ставропольской, Вольской, площади Кирова.