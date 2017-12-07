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Как сообщалось ранее, Госавтоинспекцией, совместными усилиями с ФКУ «Поволжуправтодор» и МЧС по Самарской области в 00 часов 07.12.2017 удалось восстановить стабильное движение транспортных средств на автомобильных дорог общего пользования федерального значения в границах Самарской области, в том числе на автодороге М-5 « Урал» в Сызранском и Ставропольском районах.Вместе с тем, на большей территории Самарской области видимость снижена из-за тумана, асфальтовой покрытие мокрое. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть аккуратнее на дорогах, не совершать опасных и резких маневров, не превышать скоростной режим, т.к. в условиях скользкой дороги сцепление колес с асфальтом уменьшается, тормозной путь увеличивается, а шансы попасть в ДТП возрастают. Более внимательными водителям необходимо быть в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.За несвоевременную уборку автомобильных дорог от снежных накоплений и наледи Госавтоинспекцией возбуждено более 20 дел об административных правонарушениях в отношении лиц, ответственных за содержание дорог в безопасном для движения состоянии, сообщает ГИБДД региона.