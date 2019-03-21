На автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта

112

В связи с необходимостью обеспечения сохранности дорог в период неблагоприятных природно-климатических условий с 1 по 30 апреля 2019 года вводится временное ограничение движения для тяжеловесного транспорта на региональных автомобильных дорогах. Ограничения распространяются на транспортные средства, имеющие осевую нагрузку на каждую ось более семи тонн.Кроме того, с 20 мая по 31 августа 2019 года на региональных автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием вводится ограничение для тяжеловесных транспортных средств, нагрузка на ось которых превышает установленные значения на территории Российской Федерации при средних значениях дневной температуры воздуха свыше 32°C.Автомобильный транспорт при достижении критической температуры сможет совершать движение в ночные часы с 22.00 до 10.00.Аналогичные ограничения с 20 мая по 31 августа планируется ввести и на федеральных автодорогах после прохождения проектаприказа Федерального дорожного агентства антикоррупционной экспертизы.Временные ограничения движения в весенний и летний периоды на региональных дорогах не будут распространяться на международные перевозки грузов, на пассажирские автобусные перевозки, на перевозки продуктов, лекарственных препаратов, топлива, почтовых грузов и некоторые другие виды перевозок, передает пресс-служба облправительства.