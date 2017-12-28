На Московском шоссе в Самаре смонтировали первое информационное табло
28 декабря 2017 11:40
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В Самаре завершают установку оборудования автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД). Сейчас сотрудники подрядной организации монтируют информационные табло. Первое появилось в районе торгового центра «Московский». Об этом 63.ru сообщили представители подрядной организации.
— Всего на Московском шоссе установят пять табло. Их монтируют на специальных П-образных опорах, — рассказали в подрядной организации.
Для установки опор на Московском шоссе пришлось ограничивать движение. Информационные табло устанавливают в районе поселка Мехзавод и «Новой Самары», а также около тоннелей на пересечении с Ракитовским шоссе и проспектом Кирова. На них будут транслировать информацию об обстановке на проезжей части.
Кроме табло, на дорогах города появятся и другие технические средства. На пересечении Московского шоссе и проспекта Масленникова повесили оборудование для фото- и видеоанализа газа. Оно необходимо для мониторинга потока автомобилей и количества выхлопного газа. Также там установлены счетчик машин и камеры, которые могут определять нарушения ПДД
Напомним, что автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД) заработает в Самаре на полную мощность примерно через 2-3 месяца. Она появится на Московском шоссе и на улице Ново-Садовой. Подробнее о работе системы узнаете в нашем фоторепортаже.
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