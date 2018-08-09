На Куйбышевской железной дороге рассмотрели наиболее интересные стартап-проекты региональных предприятий

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В рамках рабочей поездки представителей Центра инновационного развития ОАО «РЖД» на Куйбышевскую железную дорогу состоялось совещание с администрацией Самарской области по созданию на ее территории региональной инновационной площадки ОАО «РЖД». В мероприятии приняли участие главный инженер Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, начальник Центра инновационного развития ОАО «РЖД» Александр Зажигалкин, руководитель департамента инвестиционной, инновационной политики и внешнеэкономических связей Министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Алексей Ильметов, представители региональных предприятий и ВУЗов.Участники мероприятия высоко оценили инновационной потенциал Самарской области, достижения инновационных предприятий и научно-производственных организаций в сфере высоких технологий. На совещании были презентованы наиболее интересные стартап-проекты предприятий Самарской области по внедрению новейших технологий и решений в такие сектора железнодорожной отрасли как альтернативные источники питания для подвижного состава и инфраструктуры, безлюдные технологии и диагностика состояния объектов инфраструктуры, различные IT-сервисы в сфере грузовых и пассажирских перевозок.В ближайшее время по многим из представленных проектов будет решаться вопрос об их пилотном внедрении и апробации в структурных подразделениях Куйбышевской железной дороги. В свою очередь, Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области рассмотрит возможные варианты финансовой поддержки региональных предприятий на этапе тестирования проектов.По итогам встречи отмечен высокий потенциал и заинтересованность Куйбышевской железной дороги в размещении на ее территории пилотной площадки для открытия регионального инновационного центра ОАО «РЖД», на базе которого будет сформировано уникальное партнерство крупнейшей транспортной компании, региональной власти и стартап-проектов, передает пресс-служба КбшЖД.Фото: пресс-служба КбшЖД