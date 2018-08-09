На Куйбышевской железной дороге рассмотрели наиболее интересные стартап-проекты региональных предприятий
9 августа 2018 14:47
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Участники мероприятия высоко оценили инновационной потенциал Самарской области, достижения инновационных предприятий и научно-производственных организаций в сфере высоких технологий. На совещании были презентованы наиболее интересные стартап-проекты предприятий Самарской области по внедрению новейших технологий и решений в такие сектора железнодорожной отрасли как альтернативные источники питания для подвижного состава и инфраструктуры, безлюдные технологии и диагностика состояния объектов инфраструктуры, различные IT-сервисы в сфере грузовых и пассажирских перевозок.
В ближайшее время по многим из представленных проектов будет решаться вопрос об их пилотном внедрении и апробации в структурных подразделениях Куйбышевской железной дороги. В свою очередь, Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области рассмотрит возможные варианты финансовой поддержки региональных предприятий на этапе тестирования проектов.
По итогам встречи отмечен высокий потенциал и заинтересованность Куйбышевской железной дороги в размещении на ее территории пилотной площадки для открытия регионального инновационного центра ОАО «РЖД», на базе которого будет сформировано уникальное партнерство крупнейшей транспортной компании, региональной власти и стартап-проектов, передает пресс-служба КбшЖД.
Фото: пресс-служба КбшЖД
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