На Куйбышевской железной дороге действует спецтариф на поездки из Самары в Москву

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В период с 3 по 31 октября действует специальный тариф на верхние места купейных вагонов (1199 руб.) и в вагоны СВ (3999 руб.) поезда 049Й/050М Самара - Москва формирования Куйбышевского АО «ФПК».Билеты по специальным тарифам можно приобрести до 11 октября в кассах железнодорожных вокзалов и агентств, на официальном сайте ОАО «РЖД», а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Количество мест по специальному тарифу ограничено. Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Цена указана с учетом стоимости сервисных услуг.Подробная информация об акции и других специальных предложениях опубликована на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» – вкладка «Акции (специальные тарифы)».