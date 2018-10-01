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Новости /  Экономика /  Транспорт  

На Куйбышевской магистрали подведены итоги акции «Безопасная железная дорога»

1 октября 2018 16:01
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Главная задача профилактических мероприятий – напомнить школьникам и студентам основные правила нахождения на объектах железнодорожной инфраструктуры.
В период с 27 августа по 27 сентября 2018 года во всех подразделениях Куйбышевской железной дороги прошла акция «Безопасная железная дорога», направленная на предупреждение транспортных происшествий с участием несовершеннолетних граждан в зоне движения поездов. Главная задача профилактических мероприятий – напомнить школьникам и студентам основные правила нахождения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

В рамках акции «Безопасная железная дорога» организовано более 300 рейдов на участках железной дороги, которые находятся на пути следования детей в школы. В ходе рейдов железнодорожники побеседовали с учащимися и их родителями о правилах перехода через железнодорожные пути, выдали специальные памятки. Помимо этого, в течение указанного срока работники Куйбышевской магистрали организовали проверку всех специально оснащенных мест перехода железнодорожных путей.

Стоить отметить, что сотрудники Куйбышевской железной дороги подобную работу проводят постоянно. Летом на полигоне магистрали были организованы лекции и показ профилактических видеоматериалов в детских лагерях и санаториях, а так же детских железных дорогах. В игровой форме правила поведения на железной дороге объясняются воспитанникам старших групп детских садов.

Между тем, руководство ОАО «РЖД» и Куйбышевской магистрали крайне обеспокоено случаями травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры. За 8 месяцев 2018 года на полигоне Куйбышевской железной дороги пострадало 70 взрослых и 3 детей.

В то же время одних только усилий компании «РЖД» по предупреждению детского травматизма недостаточно. Куйбышевская железная дорога призывает родителей уделить особое внимание обучению детей правилам поведения на железной дороге и своим примером обеспечить их исполнение, передает пресс-служба КбшЖД. 
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