На Куйбышевской магистрали подведены итоги акции «Безопасная железная дорога»
1 октября 2018 16:01
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В рамках акции «Безопасная железная дорога» организовано более 300 рейдов на участках железной дороги, которые находятся на пути следования детей в школы. В ходе рейдов железнодорожники побеседовали с учащимися и их родителями о правилах перехода через железнодорожные пути, выдали специальные памятки. Помимо этого, в течение указанного срока работники Куйбышевской магистрали организовали проверку всех специально оснащенных мест перехода железнодорожных путей.
Стоить отметить, что сотрудники Куйбышевской железной дороги подобную работу проводят постоянно. Летом на полигоне магистрали были организованы лекции и показ профилактических видеоматериалов в детских лагерях и санаториях, а так же детских железных дорогах. В игровой форме правила поведения на железной дороге объясняются воспитанникам старших групп детских садов.
Между тем, руководство ОАО «РЖД» и Куйбышевской магистрали крайне обеспокоено случаями травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры. За 8 месяцев 2018 года на полигоне Куйбышевской железной дороги пострадало 70 взрослых и 3 детей.
В то же время одних только усилий компании «РЖД» по предупреждению детского травматизма недостаточно. Куйбышевская железная дорога призывает родителей уделить особое внимание обучению детей правилам поведения на железной дороге и своим примером обеспечить их исполнение, передает пресс-служба КбшЖД.
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