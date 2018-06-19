Минтранс распорядился оборудовать все автобусы, троллейбусы и маршрутки кондиционерами и печками

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Как уточнили в Минтрансе, эти стандарты носят рекомендательный характер. В тестовом режиме их ввели еще в прошлом году, но после испытаний потребовалась доработка.В документе указывается, что остановки общественного транспорта должны быть защищены от ветра и осадков, а также доступны для маломобильных россиян. Температура воздуха в автобусах, троллейбусах и маршрутках должна быть не менее 12 градусов при среднесуточной ниже 5 градусов и не более 25 градусов при среднесуточной выше 20 градусов.Кроме того, на 1 кв. м свободной площади салона могут стоять не более трех человек. Перевозчики также должны обеспечить посадку и высадку маломобильных пассажиров, «в том числе с использованием специальных подъемных устройств».Накауне мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что к сентябрю во всем городском общественном транспорте столицы уберут турникеты, а валидаторы установят около каждой двери. По его словам, для этого властям необходимо приобрести около 2–3 тыс. валидаторов.