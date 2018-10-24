Минтранс просит Поволжуправтодор расширить дорогу от ТЦ Мега до гостиницы "Моя"
24 октября 2018 19:02
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Проблема пробок в данном месте затронула жителей несколько районов: поселка Красный Пахань, Новая Самара, Крутые Ключи и Мехзавод. Жители не раз жаловались на пробки и на опасность нерегулируемого пешеходного перехода. Известно, что до конца этого года на этом переходе установят светофоры. Что касается расширения – запрос направлен собственнику дороги – ФКУ «Поволжуправтодор». Минтранс предлагает расширить дорогу и довести этот участок до параметров магистрали общегородского значения регулируемого движения, передает samarskie-voditeli.ru.
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