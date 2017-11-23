Минтранс планирует разделить водителей на любителей и профессионалов
23 ноября 2017 10:30
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Министерство транспорта России готовит глобальную реформу системы обучения водителей. Ведомство планирует разделить водителей на профессионалов и любителей.
Законопроект, разработанный ведомством, предполагает внесения в водительские права новой отметки, которая подтверждает «профессиональную компетентность». Без нее водители не смогут работать по найму, пишет газета «Коммерсант».
Согласно документу, будут созданы две программы обучения — для водителей, собирающихся работать по найму, и простых граждан. В программу для профессионалов планируют включить дополнительные курсы вождения «во внештатных ситуациях», «отработкой вождения сочлененного и двухэтажного автобуса», а также основам безопасности при перевозке пассажиров и опасных грузов.
Цель законопроекта — повышение уровня подготовки водителей-профессионалов. Новая отметка будет иметь схожее значение с так называемым международным кодом «95», который действует в странах Евросоюза.
Реформа также затронет граждан Армении, Молдавии и Казахстана, которые имеют право работать в России с национальными правами, сообщают "Известия".
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