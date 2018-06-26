Минтранс передумал индексировать «Платон» с 1 июля

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Он объяснил, что вопрос об индексации будет обсуждаться только после усиления контроля за неплательщиками, говорится в сообщении Минтранса, поступившем в РБК.По словам Волкова, само решение о переносе срока индексации тарифа будет опубликовано в ближайшее время.С 1 июля налог с владельцев грузовиков весом от 12 т за перемещение по федеральным трассам должен был вырасти с 1,90 до 2,15 руб. за 1 км.Система «Платон» была введена в ноябре 2015 года. Изначально тариф составлял 3,73 руб. за 1 км, однако после массовых акций протеста налог снизили до 1,53 руб. за 1 км. Нынешний тариф действует с 15 апреля.В марте этого года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил федеральным чиновникам подготовить предложения по скидкам в системе «Платон». Одновременно со скидками Минтранс и Минюст должны проработать вопрос об увеличении суммы штрафа за неуплату в системе «Платон» и наказании за превышение максимально допустимых нагрузок.