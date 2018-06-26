Минтранс передумал индексировать «Платон» с 1 июля
26 июня 2018 23:43
399
Он объяснил, что вопрос об индексации будет обсуждаться только после усиления контроля за неплательщиками, говорится в сообщении Минтранса, поступившем в РБК.
По словам Волкова, само решение о переносе срока индексации тарифа будет опубликовано в ближайшее время.
С 1 июля налог с владельцев грузовиков весом от 12 т за перемещение по федеральным трассам должен был вырасти с 1,90 до 2,15 руб. за 1 км.
Система «Платон» была введена в ноябре 2015 года. Изначально тариф составлял 3,73 руб. за 1 км, однако после массовых акций протеста налог снизили до 1,53 руб. за 1 км. Нынешний тариф действует с 15 апреля.
В марте этого года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил федеральным чиновникам подготовить предложения по скидкам в системе «Платон». Одновременно со скидками Минтранс и Минюст должны проработать вопрос об увеличении суммы штрафа за неуплату в системе «Платон» и наказании за превышение максимально допустимых нагрузок.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
26 июня 2018 22:53
Это позволит не увеличивать налоги на труд и провести бюджетный маневр в пользу здравоохранения и образования, считает он. Экономика региона
431
26 июня 2018 19:36
Глава Независимого топливного союза сообщил о проблемах на топливном рынке. Экономика региона
239
26 июня 2018 18:52
А также средства, полученные благодаря росту этого налога, пойдут в том числе на социальные программы. Экономика региона
250
Финансы и Банки
26 июня 2018 12:52
Решение о внедрении нового продукта было принято Группой Сбербанк после анализа потребностей клиентов. Финансы и Банки
235
25 июня 2018 13:55
Новые условия вступят в силу 1 июля 2018 года. Финансы и Банки
516
25 июня 2018 13:04
Зоны самоинкассации доступны в режиме 24/7. Финансы и Банки
276
Строительство
18 июня 2018 12:49
СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в мае 2018 года. Строительство
389
14 июня 2018 10:22
Администрация города решила не демонтировать трамвайные рельсы на Хлебной площади. Строительство
253
9 июня 2018 12:41
Он появится на месте снесённого на улице Молодогвардейской. Строительство
54
Новости
|
22.06.2018
Для всех, кого интересует профессиональное строительство частных и коммерческих,...
|
Использование строительного и промышленного оборудования важно на многих...
|
07.05.2018
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
362
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1574
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1510
Бизнес
26 июня 2018 17:57
Госкорпорация не сможет навязывать НОВАТЭКу и другим компаниям использование своих ледоколов, отмечает источник. Бизнес
218
22 июня 2018 07:53
Глава «Роснефти» Игорь Сечин не согласился с претензиями одного из акционеров компании, который пожаловался на слишком высокие вознаграждения для... Бизнес
378
21 июня 2018 06:47
Но это только «верхушка айсберга». Бизнес
278
Новости компаний
25 июня 2018 20:09
Многие люди думают о создании своего бизнеса. Конечно, здесь существуют определенные риски, но при этом есть и большие перспективы на вознограждение. Именно... Новости компаний
51
22 июня 2018 23:03
В 2017 году чистая прибыль компании составила $1,79 млрд, что на 18,6% превышает показатель предыдущего года. Новости компаний
878
22 июня 2018 22:30
Для приведения структуры собственности в соответствие закону о СМИ. Пакет может выкупить Национальная медиа группа. Новости компаний
758
21 июня 2018 23:56
Каждый из них получит по 6,5 млн рублей, а также предусмотрены дополнительные выплаты главе совдира, главам и членам комитетов. Новости компаний
308
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
228
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
150
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
165
Транспорт
26 июня 2018 23:43
Вопрос об индексации будет обсуждаться только после усиления контроля за неплательщиками. Транспорт
398
26 июня 2018 16:13
С 0:00 27 июня по 0:00 29 июня будет запрещено движение по улицам Дальней, Арене-2018, 2-й стадионной, 6,7,8,9,10 проездам для транспортных средств, не имеющих... Транспорт
312
26 июня 2018 15:03
Он должен подготовить проект за 10 месяцев. Транспорт
294
26 июня 2018 14:54
Он составит 1,5 рубля. Транспорт
251
Видео
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
1506
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
585
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
658
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
151
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
103
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
106
Фоторепортажи
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
898
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2250
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
95
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
489
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
774
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
942
Мероприятия
На тренировочной базе "КС" товарищеский матч играют воспитанники ФК "Тотем"(Красноярск) и самарской школы-интерната "Преодоление"