Международный аэропорт Курумоч впервые преодолел отметку в 3 миллиона пассажиров

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19 декабря 2018 года международный аэропорт Курумоч (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») обслужил 3-миллионного пассажира впервые в постсоветской истории самарской авиации. Им стала самарчанка, студентка четвертого курса, вылетающая рейсом авиакомпании «Нордавиа» в Санкт-Петербург. В этот день в терминале всех пассажиров ждало необычное поздравление – сотрудники организовали музыкальный флешмоб, а все пассажиры праздничного рейса получили памятные подарки от аэропорта.Юбилейный пассажир до конца 2019 года сможет бесплатно пользоваться бизнес-залами в аэропорту Самары – соответствующий сертификат ему вручил первый заместитель исполнительного директора международного аэропорта Курумоч Михаил Берман. В свою очередь авиакомпания подарила билет на любой маршрут, который выберет юбилейный пассажир.– 2018 навсегда останется в истории аэропорта как год, когда многое было впервые: впервые аэропорт принимал гостей из всех уголков земного шара, которые прилетали на Чемпионат мира по футболу. Впервые мы приняли дальнемагистральные Airbus A330 и Boeing-777, впервые самарский аэропорт прошел сертификацию IIIA категории ИКАО, – отметил первый заместитель исполнительного директора международного аэропорта Курумоч. – Настоящей кульминацией года стало преодоление знаковой планки в 3 миллиона пассажиров, которую самарский аэропорт берет впервые в постсоветской истории.Среди факторов, влияющих на рост пассажиропотока, стоит отметить развитие маршрутной сети, том числе региональных перевозок, развитие терминальной и аэродромной инфраструктуры, а также рост мобильности жителей региона.По данным за 11 месяцев текущего года авиакомпании совершили 13,7 тыс. самолето-вылетов (+16%) из аэропорта Самары. Полеты выполнялись по 106 направлениям, из которых 47 – это регулярные маршруты. В 2018 году международный аэропорт Курумоч сотрудничал с 59 авиакомпаниями, из которых 36 выполняли регулярные рейсы из Самары, передает пресс-служба аэропорта.