Меняется организация транспортного сообщения до стадиона «Самара Арена»
31 января 2019 19:37
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Как сообщает Департамент транспорта Администрации Самары, начало движения от стадиона - в 07:05, последнее отправление - в 20:35; начало движения от станции метро «Победа» - в 06:24, последнее отправление - в 19:42.
На маршруте будут работать 11 поездов с интервалом движения 10 минут.
Обращаем также внимание на то, что в выходные дни продолжат работу другие трамвайные маршруты: № 11 и № 12 – от автостанции «Аврора» до стадиона «Самара Арена», передает пресс-служба администрации Самары.
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