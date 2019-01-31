Меняется организация транспортного сообщения до стадиона «Самара Арена»

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С 1 февраля 2019 годавместо трамвайного маршрута № 14 «Проспект Кирова – стадион «Самара Арена» перевозка горожан до стадиона будет осуществляться трамвайным маршрутом № 7. То есть данный маршрут, который ранее пролегал от станции метро «Победа» до Барбошиной поляны, продляется до стадиона.Как сообщает Департамент транспорта Администрации Самары, начало движения от стадиона - в 07:05, последнее отправление - в 20:35; начало движения от станции метро «Победа» - в 06:24, последнее отправление - в 19:42.На маршруте будут работать 11 поездов с интервалом движения 10 минут.Обращаем также внимание на то, чтопродолжат работу другие трамвайные маршруты: № 11 и № 12 – от автостанции «Аврора» до стадиона «Самара Арена», передает пресс-служба администрации Самары.