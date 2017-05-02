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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Марина Антимонова: «Мы примем порядок, каким образом люди отдельных категорий или попавшие в трудную жизненную ситуацию, смогут получить дополнительный лимит поездок».

2 мая 2017 15:56
477
Антимонова
 Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова прокомментировала новость о том, что самарцам могут увеличить количество поездок по социальной карте до 60 штук.

 

«В марте и апреле проводился мониторинг, мы анализировали и причины поездок, почему тем или иным людям нужно большое количество поездок. Мы использовали персональные данные, на что имеем право. Мы встречались и созванивались с людьми, у которых было значительное превышение лимита. И выяснилось, что вот среди этих людей есть те, кто работал в интересах транспортных организаций. Т.е.это льготополучатели, которые имеют транспортную карту и при этом они работают кондукторами или водителями. Мы на них вышли случайно, увидев, что у них в день по 10-12 поездок, причем на одних и тех же маршрутах. К сожалению, эта ситуация подтверждает тот факт, что есть заинтересованность работников транспортных организаций в том, чтобы увеличить количество поездок, возможно, для получения премии, выполнения плана. После того как мы провели собеседование с теми людьми, у которых было явное превышение лимита поездок, мы выявили, что часть поездок были совершенно спонтанные. Т.е. в них не было какой-то социальной потребности для человека. И большинство людей после введения лимита уложились в то количество поездок, которое мы смогли им предоставить на тот момент. Кроме того, во время мониторинга мы увидели ситуации, которые требуют внимательного рассмотрения людям действительно необходимо увеличить лимит. Например, люди с ограниченными возможностями, в том числе студенты-инвалиды, а также мама с детьми-инвалидами, они ездят регулярно в коррекционные школы, например, реабилитационные центры. Есть люди, у которых потребность в увеличении количества поездок носит временный характер, но она есть. В течение нескольких дней будет разработан нормативно-правовой акт, в соответствии с которым мы примем порядок, каким образом люди отдельных категорий или попавшие в трудную жизненную ситуацию, смогут получить дополнительный лимит поездок. Постараемся, чтобы этот механизм был совершенно прозрачный и понятный, простой в применении, гибкий. Самый простой механизм это персональное увеличение лимита поездок. Мы уже встречались с операторами транспортных карт, они сообщили, что это можно сделать, и таким образом будет соблюдаться принцип адресного подхода, с каждым человеком будет приниматься индивидуальное решение».  

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Комментарии

2 мая 2017 16:17
Гость
Вы сократите количество чиновников и свои зарплаты, но верните безлимитный проезд.Что духа не хватит?Раздули себе зарплаты.


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