Лучшей компанией в сфере логистики по итогам 2016 года стала ГК»Деловые Линии»

202

Лауреатом премии «Индекс лидерства-2016» вновь признана ГК «Деловые Линии». Рейтинг компаний для определения лидера среди организаций, работающих в сфере логистики составляется порталом Rabota.ru ежегодно. Рейтинг составляется на основе опроса посетителей сайта, представителей экспертного сообщества.Группа компаний «Деловые Линии» второй год подряд взяла первое место среди крупнейших игроков рынка в номинации «Логистика, склад». Среди компаний, принимавших участие в качестве номинантов: «DPD в России», «Байкал-Сервис», «Первая Экспедиционная Компания» (ПЭК) и «Почта России».Для определения победителя была проделана большая работа: опрошено 50 000 рядовых сотрудников компаний и соискателей, 3 000 HR-специалистов и 20 независимых аналитиков рынка труда. При этом респонденты оценивали не только образовательные программы компаний, но и системы карьерного планирования, восприятие сотрудниками компании на рынке, а также способность работодателя развивать и привлекать кадры.Вручение престижной премии состоялось 19 апреля 2017 г.«Победа в рейтинге второй год подряд – уже не может быть удачей или случайностью. Это настоящий тренд, который говорит о доверии соискателей к нашей компании. «Деловые Линии» развивают гибкую и эффективную систему управления, что на выходе дает нам профессиональную логистическую команду. За последние годы было разработано много разнообразных проектов по привлечению кандидатов, формированию кадрового резерва, развитию и мотивации сотрудников, — рассказал дРейтинг «Индекс лидерства» с 2011 года определяет наиболее привлекательные компании для соискателей и работников, выявляет лидеров на рынке труда в различных профессиональных сферах.