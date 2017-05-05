Локомотивы на Куйбышевской ЖД украсили символикой Великой Победы

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В честь 72-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне локомотивы эксплуатационных депо в регионах ответственности Куйбышевской железной дороги украсили символикой Победы. В первых числах мая эти локомотивы вышли из эксплуатационных депо Самара, Пенза, Уфа, Стерлитамак, Ульяновск и повели пассажирские и грузовые составы по территории России.Организаторами акции под девизом «Подвиг. Победа. Память» стали работники локомотивного эксплуатационного депо Пенза. Они вышли с инициативой разместить на действующих локомотивах символику Победы в память о работниках депо, принимавших участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Инициативу поддержали эксплуатационные локомотивные депо Куйбышевской дирекции тяги.Акция продлится до конца мая. За это время машинисты праздничных составов совершат более ста рейсов, в том числе в поездах московского направления.