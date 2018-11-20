Lamborghini создаёт самый быстрый кроссовер в мире
20 ноября 2018 20:01
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В отличие от серийной версии Urus, модификация ST-X позволит облегчить автомобиль на 25 процентов, достигнув снаряжённой массы в 2200 килограммов, а большинство узлов и агрегатов будут модифицированы и усилены. Помимо всего прочего, в конструкцию автомобиля будут добавлены система пожаротушения и защищённый топливный бак FT3, а также стальной каркас безопасности.
Сам Urus ST-X получит яркий внешний вид с матовой ярко-зелёной краской Verde Mantis, капотом из углеродного волокна и специальной графикой. Двигатель машины — V8-образный 4.0-литровый бензиновый агрегат — останется без изменений. Его мощность составит 650 л.с. Презентация заряженного кроссовера запланирована на 2019 год.
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